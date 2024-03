Girls’Day macht Mädels Mut zur Berufswahl abseits gängiger Klischees und Erwartungen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist auf den Girls’Day am 25. April 2024 hin. Der Zukunftstag für Mädchen soll junge Frauen unterstützen, sich ihre berufliche Zukunft ganz nach ihren Interessen und Talenten, frei von Klischees, aufzubauen. Auch Handwerksbetriebe sind aufgerufen, an diesem Tag Mädchen in ihre Unternehmen zu laden und ihnen einen Einblick in ihre Berufe zu geben. Gleichzeitig ist den Betrieben damit die Möglichkeit gegeben, Interesse für ihre Gewerke zu wecken und Nachwuchskräfte zu gewinnen.„Unterstützen Sie Schülerinnen bei ihrer Berufswahl und wecken Sie Talente“, ermutigt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum Mitmachen. Der Girls’Day vermittelt insbesondere in Berufen, in denen der Frauenanteil bislang unter 40 Prozent liegt, praktische Erfahrungen. Gefragt sind daher besonders jene Betriebe, die einen Einblick in technisch-gewerbliche Berufe bieten können, die typischerweise überwiegend von Männern ausgeübt werden. „Handwerk ist für diesen Tag prädestiniert“, sagt Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin Hannah Reichenecker von der Handwerkskammer. „Beteiligen Sie sich am Aktionstag und präsentieren Sie sich als Ausbildungsbetrieb in Ihrer Region.“Mitmachen ist ganz unkompliziert: Man trägt das Angebot einfach auf girls-day.de ein. So wird dieses in der Platz-Suche der Mädchen angezeigt und Betriebe können ihr Angebot dort simpel selbst verwalten. Erstmalig gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, den Anmeldeschluss der Veranstaltung individuell festzulegen. Dabei können Betriebe die Anmeldung zu ihrem Aktionstag frühestens drei Wochen und spätestens 24 Stunden vor den Aktionstagen schließen. „Der Girls’Day bietet eine gute Möglichkeit zur Nachwuchswerbung. Man kann sich als Ausbildungsbetrieb bei den Jugendlichen optimal ins Gespräch bringen“, so Hannah Reichenecker.Weitere Informationen sind unter Telefon 0521 106 7357 oder per E-Mail an info@girls-day.de zu erhalten. Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hilft das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de