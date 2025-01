Geprüfte Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk arbeiten auf dem Niveau von Meistern

Dass Bäcker Bäckermeister werden können, weiß man. Doch was ist eigentlich mit den Verkäufern und Verkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk? Auch sie gehen einem Handwerksberuf nach. Und nach der Ausbildung soll Schluss sein? Beileibe nicht! Sie erreichen mit dem „geprüften Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk“ den höchsten Abschluss im Bäckereiverkauf und damit das Niveau einer Meisterausbildung. Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, fand bei der Abschlussfeier für 16 neue Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim lobende Worte für hervorragende Leistungen.„Im Verkauf ist die Fort- und Weiterbildung oft nicht so auf dem Schirm, aber sie ist genauso gegeben“, sagte der Kammerpräsident und freute sich: „Sie alle haben Ihre Chance genutzt und den höchsten staatlich anerkannten Abschluss für Bäckereifachverkäuferinnen und -fachverkäufer erreicht.“ In ihrer Position stünden die Absolventen an der Schnittstelle zwischen Handwerk und Markt und seien maßgeblich dafür verantwortlich, den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens zu sichern. Damit hätten sie eine verantwortungsvolle Aufgabe inne. Das Handwerkszeug, dem gerecht zu werden, hätten die 16 neuen Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter in der Bundesakademie in Weinheim an die Hand bekommen.Seit knapp fünf Jahrzehnten bildet diese Verkaufsleiter aus. Der Bildungsgang wurde 1978 in Weinheim geboren und steht auf dem Niveau einer Meisterausbildung. Die anspruchsvolle Prüfung wird durch die Handwerkskammer abgenommen. Während des Kurses werden in Vollzeit alle relevanten fachlichen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und pädagogischen Skills vermittelt, die für ein erfolgreiches Verkaufsmanagement erforderlich sind. „Absolventen sind unter anderem in der Lage, Fachgeschäfte hinsichtlich der Prozesse zu strukturieren, dabei Marktchancen zu nutzen und somit die wichtige Schnittstelle zum Kunden bestmöglich zu gestalten“, erläutert Akademie-Leiter Bernd Kütscher.Die nun bei der Abschlussfeier in Weinheim ausgezeichneten 16 Absolventinnen und Absolventen kamen erneut aus dem gesamten Bundesgebiet. Bei der mit Live-Musik ansprechend gestalteten Feierstunde lobte Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann die Arbeit des Teams der Bundesakademie um Direktor Bernd Kütscher. Mit der Qualifizierung bereite die Bundesakademie optimal auf alle Anforderungen vor, die sich in einem durch Digitalisierung und Kundenerwartungen immer anspruchsvollerem Umfeld stellen. Die Absolventen ermutigte Klaus Hofmann zu weiteren Schritten auf ihrem Karriereweg, der nach Ausbildung und Fortbildung im Handwerk ein starkes Fundament biete.Anschließend überreichte der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die Zertifikate an die neuen Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter: Marlena Brede aus Scharbeutz, Nina-Sophie Delong aus Traunstein, Julien Gerlach aus Thum, Anna Gertzen aus Westerburg, Manuel Höfer aus Schechen, Stella Hüfner aus Gerolzhofen, Isabella König aus Ostrach, Julia Richter aus Altrip, Bruna Santos Carvalho aus Titisee-Neustadt, Bianca Schreiber aus Senden, Alicia Schuster aus Vörstetten, Paul Schwarze aus Bennewitz, Ann-Kathrin Seis aus Emmelshausen, Vasileios Vasileiou aus Tübingen, Melina Zeitvogel aus Waldkraiburg und Anke Zimmermann aus Lüdersburg.Der nächste Kurs zum geprüften Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk der Bundesakademie in Weinheim beginnt am 25. August 2025. Er ist nicht nur von gelernten Bäckerei-Fachverkäufern und -Fachverkäuferinnen, sondern auch von Quereinsteigern mit Berufserfahrung im Bäckereiverkauf buchbar. „So findet der Unternehmer-Nachwuchs, der nach anderen Bildungsgängen in die elterliche Bäckerei zurückgekehrt ist, im Verkaufsleiter-Kurs das notwendige Wissen für die spätere Leitung des Verkaufs“, erläutert Direktor Bernd Kütscher.Interessenten können sich im Internet unter www.akademie-weinheim.de über den Verkaufsleiter-Kurs sowie über die zahlreichen weiteren Bildungsgänge im Jahr 2025 informieren. Bei Fragen zur Aus- und Weiterbildung im Handwerk unterstützt auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, www.hwk-mannheim.de Region: Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald