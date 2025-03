Geprüfter Betriebswirt nach der Handwerksordnung: Kurs für Führungskräfte von morgen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in ihrer Bildungsakademie wieder die Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt / geprüfter Betriebswirtin nach der Handwerksordnung an. Der Kurs, der sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit angeboten wird, behandelt alle wesentlichen Themen, die für den beruflichen Erfolg in der Unternehmensführung entscheidend sind: strategische Planung, Einsatz moderner Marketinginstrumente, Optimierung von Geschäftsprozessen, Kosten-Leistungs-Rechnung, sichere Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen, Personalführung und vieles mehr.



Der Lehrgang, der sich an Personen aus Handwerk, Einzelhandel, Industrie und Verwaltung richtet, ermöglicht eine Top-Qualifikation, zumal der geprüfte Betriebswirt (HwO) die höchste Weiterbildung im Handwerk ist. Der Abschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 7 zugeordnet. Die Teilnehmenden werden als zukünftige Fach- und Führungskräfte entsprechend den bundeseinheitlichen Rahmenlehrplänen zu Entscheidungsträgern für kleinere und mittlere Betriebe ausgebildet.



Es gibt vier Prüfungen, die sich in Teil I zur Unternehmensstrategie, Teil II zur Unternehmensführung, Teil III Personalmanagement und Teil IV Innovationsmanagement aufschlüsseln. In Vollzeit umfasst der Kurs den Zeitraum vom 06.10.2025 bis 27.03.2026 mit einer Selbstlernphase und Projektarbeit zu Prüfungsteil IV ab 30.03.2026 bis Anfang Juli 2026; in Teilzeit den Zeitraum vom 08.09.2025 bis 19.02.2027 mit Selbstlern- und Projektphase zu Prüfungsteil IV ab 22.02.2027 bis zirka Anfang Juli 2027. Die Kursgebühren von 6.500,- Euro reduzieren sich bei Inanspruchnahme des Aufstiegs-BAföGs auf 1.625,- Euro.



Weitere Informationen und Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-227 oder per E-Mail an bildungsservice@hwk-mannheim.de.

