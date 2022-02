Gemeinsam gegen den Personalmangel

Handwerkskammer im Dialog: Ausbildung und Personal

Unter dem Motto „Handwerkskammer im Dialog“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Betrieben die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch rund um die Themen „Ausbildung und Personal“. Das Online-Format findet jeden ersten Mittwoch im Monat mit wechselnden Schwerpunkten statt. Die nächste Veranstaltung am 2. März 2022 hat von 16 bis 17 Uhr das Thema „Auszubildende finden, fördern und binden“. Den Teilnehmern bietet sich dabei erneut die Gelegenheit, sich wertvolle Tipps im Austausch mit der Kammer sowie mit anderen Betrieben einzuholen und ihre Themen, Problematiken und individuellen Lösungsansätze miteinander zu erörtern. Neben dem Austausch untereinander bieten die Experten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre Expertise an. So stehen im Bereich Nachwuchsförderung verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, welche die Betriebe nutzen können. Zielsetzung des neuen Formats „Handwerkskammer im Dialog: Ausbildung und Personal“ ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um die Personalprobleme in den Betrieben zu lindern, unterstützt durch die Programme und Lösungsansätze der Handwerkskammer.



Weitere Informationen und Anmeldung zum Online-Format beim Nachwuchsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Leonard Kopp, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: kopp@hwk-mannheim.de. Mit der Anmeldung erhalten Teilnehmer einen Link zur Veranstaltung, mit dem Sie sich ohne weitere Registrierung unkompliziert einloggen können.