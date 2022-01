Gemeinsam gegen den Mangel an Auszubildenden

Das Handwerk wird gebraucht. Es boomt geradezu. Und doch bereiten der Mangel an Fachkräften und Auszubildenden Probleme. Noch im Oktober 2021 gab es für das damals laufende Ausbildungsjahr bundesweit rund 28.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Selbst wer Auszubildende findet, hat noch lange nicht die Garantie, dass die jungen Leute im Anschluss dem Handwerk treu bleiben. Das bereitet Betrieben große Sorgen – gerade im Hinblick auf die Zukunft ihres Unternehmens und die Bewältigung der Aufgaben in einem wachsenden Markt.Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat deshalb ein neues Format ins Leben gerufen: Unter dem Titel „Runder Tisch – Ausbildung und Personal“ soll ein regelmäßiges Forum zum Gedankenaustausch geschaffen werden. Der runde Tisch bietet Teilnehmern die Gelegenheit, die Programme und Lösungsansätze der Handwerkskammer kennenzulernen, sich gegenseitig zu unterstützen und einen Weg aus der Personalproblematik zu finden. Gleichzeitig sollen gemeinsam Strategien entwickelt werden, wie mehr Auszubildende für das Handwerk zu begeistern sind und Fachkräfte gebunden werden können.Das Online-Format findet jeden ersten Mittwoch im Monat mit wechselndem Schwerpunkt statt. Die Auftaktveranstaltung rund um das Thema Ausbildung ist am Mittwoch, 2. Februar 2022, von 16 bis 17 Uhr terminiert. Bei diesem ersten Format sollen die Teilnehmer auch genügend Raum für den Austausch untereinander und ein erstes Kennenlernen haben sowie die Schwerpunkte für die Folgeveranstaltungen gemeinsam ausarbeiten.Anmeldungen sind ab sofort beim Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Leonard Kopp, E-Mail: kopp@hwk-mannheim.de möglich. Er steht bei Rückfragen auch unter Telefon 0621 18002-161 zur Verfügung. Mit der Anmeldung erhalten Interessenten per E-Mail einen Link zur Veranstaltung, mit dem sie sich ohne weitere Registrierung unkompliziert einloggen können.Weitere Veranstaltungen sind am Mittwoch, 2. März 2022, sowie Mittwoch, 6. April 2022, jeweils von 16 bis 17 Uhr vorgesehen.