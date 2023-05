Gemeinsam 10.000 Euro eingesammelt

Spende von Schreinern, Bäckern und Inter Versicherung geht ans Kinderhospiz Sterntaler

Es war ein Gemeinschaftsprojekt der Inter Versicherungsgruppe, der Schreiner-Innung Region Mannheim, der Bäckerinnung Mannheim Stadt und Land sowie der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald, das während des diesjährigen Maimarktes Beachtliches zusammenbrachte: nämlich stolze 10.000,- Euro. Sie gingen als Spende an das Kinderhospiz Sterntaler und können dort nun Gutes vollbringen. Steffen Haug, Obermeister der Schreiner-Innung Region Mannheim, überreichte den Scheck stellvertretend für alle am letzten Maimarkttag an Anthony Foskett, den Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins.



„Es ist uns wirklich ein Anliegen, dass wir gemeinsam etwas tun und erreichen“, sagte Steffen Haug. Und zwar jeder auf seine Art und nach seinen Möglichkeiten, aber mit einem gemeinschaftlichen Ziel. So hatten die Schreiner dekorative Vesper- und Servierbretter sowie Kinderspielzeug für den Verkauf hergestellt, am Stand der Bäcker durften in der Halle des Handwerks duftende Köstlichkeiten gegen eine kleine Spende probiert werden und bei der Inter Versicherung hatten Maimarkt-Besucher beim Bierkrug-Schieben ihren Spaß und konnten gleich noch etwas Gutes damit tun. Die so gesammelten Beträge wurden durch die Inter Versicherung nochmals zusätzlich aufgestockt.



Mit der Spende an den Kinderhospiz Sterntaler e.V. unterstützen die Innungen und die Versicherung ein Projekt, das lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene und deren Familien auf ihrem Weg begleitet. Der Mannheimer Förderverein hat mit der historischen Neumühle in Dudenhofen bei Speyer eine Oase im Grünen geschaffen, wo die jungen Patienten nicht nur medizinische Versorgung erhalten, sondern es für die ganze Familie psychosoziale und spirituelle Angebote gibt, um die gemeinsame Zeit so erfüllend wie möglich zu gestalten.



So war der Maimarkt für die Schreiner, die Bäcker und die Vertreter der Inter Versicherung erneut mehr als eine Präsentationsfläche für die eigene Arbeit. Schon in Vergangenheit haben sich die Parteien im Auftrag der guten Sache zusammengefunden: Die gemeinsame Aktion gibt es nämlich schon seit Jahren und es soll sie auch in Zukunft weiter geben. „Vielleicht können wir sogar noch andere Gewerke dafür gewinnen, mitzumachen“, sagt Steffen Haug. Gerade in der übergreifenden Zusammenarbeit liege schließlich eine Stärke, die es zu nutzen gelte. „Wir haben mit den 10.000,- Euro in diesem Jahr die Latte hochgelegt, aber selbstverständlich bleibt es unser Ziel, auch im kommenden Jahr wieder einen ordentlichen Betrag zu erreichen.“