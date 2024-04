Geht auch im Handwerk: Mit ChatGPT & Co. Anzeigen erstellen und Personal finden

Mit dem Webseminar zum Thema „Künstliche Intelligenz, ChatGPT & Co zur modernen Personalbeschaffung in Handwerksbetrieben“ greift die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ein Thema auf, das auch dem Handwerk neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Die Online-Veranstaltung am Montag, 6. Mai 2024, von 11 bis 12 Uhr, ist eine Kooperation aller Handwerkskammern in Baden-Württemberg. Emily Peters, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, ist eine der Referentinnen. „Wir möchten mit dem Angebot ein aktuell viel diskutiertes Thema aufgreifen und unseren Betrieben einen ersten Einblick verschaffen“, sagt sie.So werden im einstündigen Seminar die neuesten Entwicklungen im Bereich KI diskutiert und aufgezeigt, wie diese Technologien Handwerksbetrieben helfen können, ihre Personalbeschaffung zu optimieren. „Wir möchten gemeinsam mit den Teilnehmenden in einer Live-Session die einfache Anwendbarkeit der Tools im Hinblick auf die Erstellung von Stellenanzeigen testen“, informiert Emily Peters und verspricht: „Es gibt Überraschendes.“Neben dem Überblick über die verschiedenen Programme und Tools sowie deren Nutzbarkeit und Chancen soll aber auch die kritische Seite von KI-Anwendungen durchleuchtet und auf Gefahren hingewiesen werden.Weitere Informationen und Anmeldung zum Web-Seminar bei Emily Peters, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de