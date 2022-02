Gefragt wie nie: Gebäudeenergieberater

Rund 400 Millionen Euro wies das Marktvolumen für Energieberatungsleistungen in Deutschland laut Bundesstelle für Energieeffizienz bereits im Jahr 2019 auf. Tendenz steigend. Denn weiterhin sind die Bereiche Umwelt und Energie die entscheidenden Themen unserer Zeit. Neben der Immobilienwirtschaft haben auch immer mehr private Haushalte einen Bedarf an der energieeffizienten Gestaltung ihres Wohnraums. Gebäudeenergieberater haben deshalb Konjunktur. Das Gros der Spezialisten stellen bislang Architektur- und Bauingenieurbüros. Doch auch für das Handwerk hat der Markt Potenzial.Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald setzt hier an und bietet mit dem Seminar zum Gebäudeenergieberater die Möglichkeit einer Qualifikation. Der Kurs findet vom 4. März 2022 bis 26. November 2022 jeweils freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr statt. Angesprochen sind Meisterinnen und Meister der Bau- und Ausbaugewerke, Technikerinnen und Techniker, Ingenieure (m/w) und Architekten (m/w). Die Teilnehmer erwerben umfassende Kenntnisse in den Bereichen Baustoffkunde, Baukonstruktion, Bauphysik und technische Anlagen. Darüber hinaus steht das Thema Modernisierungsplanung auf dem Lehrplan und wird im Rahmen einer Projektarbeit vertieft.Der erfolgreiche Abschluss des Seminars zum Gebäudeenergieberater in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ermöglicht den Eintrag in die Liste der Deutschen Energie-Agentur und befähigt so zur Erstellung des Energiepasses und zur Beantragung von Fördergeldern.Weitere Informationen sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter Telefon 0621 18002-229 oder per E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. Einen Überblick über verschiedene Bildungsangebote ist online einzusehen auf www.hwk-mannheim.de/kurssuche