Ganztägiges Seminar gibt Tipps und Tricks zur ehrenamtlichen Tätigkeit im Handwerk

Ohne das Engagement von Menschen im Ehrenamt wäre die Selbstverwaltung des Handwerks nicht denkbar. Es braucht Vorstands-, Ausschuss- und Gremienmitglieder, Prüferinnen und Prüfer, Menschen, die sich in Innungen, Kreishandwerkerschaften, Fachverbänden und in der Vollversammlung der Handwerkskammer engagieren. Für all sie gibt es die Ehrenamtsakademie für das Handwerk in Baden-Württemberg. Sie gastiert am Freitag, 18. Oktober 2024, in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit einem Seminar, das insbesondere für jene interessant ist, die ganz neu im Ehrenamt sind oder sich künftig für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen möchten.Das ganztägige Seminar trägt den Titel „Einführung ins Ehrenamt im Handwerk“ und erklärt, was Ehrenamt eigentlich bedeutet und was es den Menschen, die sich bereiterklären, es zu übernehmen, auch geben kann. Es gibt Tipps und Tricks aus der Praxis zur Frage, wie man ein Ehrenamt am besten ausfüllt. Außerdem werden die Handwerksordnung und die handwerkliche Selbstverwaltung erläutert sowie Netzwerke, formelle und rechtliche Grundlagen erklärt. Handouts, Diskussionen im Plenum, der Austausch in Kleingruppen und Inputs in Form von Video-Einspielern vertiefen den Seminarinhalt. Darüber hinaus berichtet ein bereits ehrenamtlich Tätiger aus dem Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald aus seiner ehrenamtlichen Praxis.Die Teilnehmerzahl für das Seminar von 10 bis 18 Uhr in der Bildungsakademie der Handwerkskammer in Mannheim ist auf 20 Personen begrenzt.Weitere Informationen und Anmeldung online auf www.ehrenamt-handwerk-bw.de