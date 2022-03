Ganz einfach Azubi werden

Die Ausbildungsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis bietet Schulabgängern eine unkomplizierte Möglichkeit, mit Betrieben im Handwerk Kontakt aufzunehmen und eine Ausbildungsstelle zu erhalten. Schritt eins ist die fertige Bewerbung in der Hand. Schritt zwei ein Besuch der Ausbildungsaktion, die am ersten Aprilwochenende an diesen beiden Standorten beheimatet ist: Freitag, 1. April, von 17 bis 20 Uhr, in der Zentralgewerbeschule Buchen und am Samstag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr, in der Gewerbeschule Mosbach.An beiden Terminen bieten Ausbildungsbetriebe aus der Region für 2022 freie Ausbildungsstellen an. „Nie war der Weg in eine handwerkliche Ausbildung leichter“, sagt Leonard Kopp, Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.„Einfach kommen, ins Gespräch gehen und einen Ausbildungsvertrag vereinbaren.“ Die Einladung geht an Jugendliche und ihre Eltern, der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Welche Berufe zu den jeweiligen Terminen vertreten sind, ist im Veranstaltungskalender unter der Rubrik „Ausbildung“ auf der Website der Handwerkskammer www.hwk-mannheim.de nachzulesen.