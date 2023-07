Fundiertes Wissen rund um Energieeffizienz

Gebäudeenergiegesetz. Klimawende. Energieziele. Es sind die Schlagworte unserer Zeit. Und das Handwerk steckt mittendrin. Sowohl, was die Umsetzung anbelangt, als auch im unterstützenden und beratenden Bereich. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet mit einem Lehrgang zum Gebäudeenergieberater wichtiges Zusatzwissen an. Der Kurs richtet sich an Meisterinnen und Meister des Bau- und Ausbaugewerbes, an Technikerinnen und Techniker, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie an Architektinnen und Architekten.Die Teilnehmenden lernen, ein Gebäude energetisch zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen. So gewinnen sie fundiertes Wissen für eine professionelle Energieberatung sowohl im Bereich Neubau als auch für die Sanierung von Altbauten und können Bauherren in ihrem Bemühen um energiesparendes Wohnen effektiv unterstützen. In ihrer Funktion als Gebäudeenergieberater sind die Kursteilnehmenden nach erfolgreichem Abschluss geschulte Fachkräfte, die Kunden optimale Entscheidungshilfen über Kosten und Nutzen einer Sanierung an die Hand geben können.Der Kurs findet vom 1. März bis 23. November 2024 in Teilzeit jeweils freitags von 14:00 – 19:00 Uhr sowie samstags von 8:30 – 15:30 Uhr statt.Informationen zum Lehrgang sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Jutta Kiefer, Telefon 0621 18002-224 oder E-Mail: jutta.kiefer@hwk-mannheim.de . Informationen zu weiteren Fort- und Weiterbildungsangeboten auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Weiterbildung“ auf www.hwk-mannheim.de