Für hervorragende Ausbildung von der Handwerkskammer Mannheim ausgezeichnet: Bäckerei Banschbach GmbH aus Aglasterhausen erhält Ausbildungs-Stele

Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Alois Jöst hat in einer Feierstunde 5 Ausbildungsbetriebe für die hervorragende und kontinuierliche Ausbildungsleistung in den vergangenen Jahren mit der Ausbildungs-Stele 2017 geehrt.



So erhielt Dominik Banschbach, Bäckerei Banschbach GmbH, Aglasterhausen, dieses „äußere Zeichen unseres Dankes“. Jöst wörtlich: „Ihre Ausbildungsleistung verdient hohen Respekt und meine große Hochachtung. Sie geben Ihr Wissen und Können weiter und stehen so in einer guten Tradition des Handwerks“.



Neben der Stele erhielt der Betrieb eine Urkunde, die seine Ausbildungsleistung dokumentiert.





Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers