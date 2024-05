Nicht immer fällt es Vorgesetzten leicht, Mitarbeitergespräche zu führen. „Gerade aus den Handwerksbetrieben hören wir des Öfteren, dass man diese Gespräche nicht wirklich auf dem Schirm hat oder lieber meidet“, weiß Emily Peters, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Das soll nicht so bleiben, denn Mitarbeitergespräch ist nicht gleich Mitarbeitergespräch. Für Handwerker muss ein Mitarbeitergespräch ein greifbares Werkzeug sein.“ Wie dies aussehen kann, stellt die Handwerkskammer in einem Web-Seminar vor. Dabei geht es insbesondere um eine neue Form des Mitarbeitergesprächs, das Chefs und Führungskräfte einfach anwenden können. „Das visuelle Mitarbeitergespräch wurde speziell für Handwerksbetriebe entwickelt und ermöglicht es ihnen, einfach und schnell die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen“, sagt Emily Peters.Das Web-Seminar ist kostenfrei und findet am Mittwoch, 26. Juni 2024, von 11 bis 12 Uhr statt. Weitere Informationen und den Zugangslink über Emily Peters, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150 oder E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de