Fremdsprachen-Wettbewerb für Auszubildende

Wie vielfältig Handwerk ist, zeigt sich mitunter in der Breite der Berufsbilder, die es hat. Es bietet damit unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Talenten einen Platz zur Entfaltung. Auch die Sprachbegabung kann dazuzählen. „Wir haben gerade unter Auszubildenden immer wieder junge Leute, die auch an Auslandserfahrungen interessiert sind“, sagt der Nachwuchs- und Ausbildungssicherungsberater bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Oliver Hambel. „Das ist eine ideale Möglichkeit, um den eigenen Horizont zu erweitern, um Neues kennenzulernen, zu schauen, wie das eigene Handwerk in anderen Ländern ausgeübt wird, und auch, um seine Sprachkenntnisse zu erweitern.“ Da kommt der Bundeswettbewerb Fremdsprachen von „Team Beruf“ gerade recht. Er richtet sich neben Schülerinnen und Schülern beruflicher Schulen auch an Auszubildende in ganz Deutschland.Anmelden können sich Teams von zwei bis acht Personen. Ihre Aufgabe ist es, einen Wettbewerbsbeitrag zu erstellen, der sich mit der Ausbildung oder dem beruflichen Umfeld befasst. „So rücken sowohl der Beruf, den man erlernt, als auch die Fremdsprache in den Fokus“, sagt Oliver Hambel. Möglich sind verschiedene Umsetzungen beispielsweise in Form eines Films, eines Hörspiels, eines Podcasts oder einer Radiosendung. Der Beitrag muss selbst konzipiert und umgesetzt sein und darf höchstens sieben Minuten umfassen.Anmeldeschluss zum Wettbewerb ist der 31. März 2023. Zeit, um die Beiträge zu erstellen und hochzuladen, ist bis zum 1. Juni 2023.Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist ein Angebot des Talentförderzentrums Bildung & Begabung. Anmeldung auf www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de im Bereich „Team Beruf“. Hinweise und Tipps zum Videodreh und zur Audioerstellung sowie Beispiele aus der Vergangenheit gibt es ebenfalls auf der genannten Website im Bereich „Teilnahmehinweise“.