Förderpreis für innovative Gründerinnen

Vor mehr als 100 Jahren war es die Idee der Darboven Dampfveredelung, mit der Reiz- und Bitterstoffe im Kaffee reduziert wurden, die zu einer Erfolgsgeschichte führte. Zehn Jahrzehnte später möchte das Unternehmen andere Erfinder unterstützen und vergibt – bereits zum 16. Mal – den IDEE-Förderpreis für Frauen, der mit insgesamt 65.000 Euro dotiert ist. „Bewerben dürfen sich alle Gründerinnen und Unternehmerinnen, also ausschließlich Frauen, die nicht länger als fünf Jahre selbständig sind“, sagt Christiane Zieher, Unternehmensberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Auch für alle Unternehmerinnen im Handwerk sei der Preis eine Chance, für ihre Innovationen und kreativen Ideen belohnt zu werden. „Auch Teams sind willkommen, wobei die Gründungsidee zwingend von einer Frau stammen muss“, so die Spezialistin der Handwerkskammer, die bereits viele erfolgreiche Existenzgründungen von Handwerksunternehmen in der Region begleitet hat.Wesentliche Kriterien für die Preisvergabe sind der Innovationsgrad, der bereits erlangte Erfolg sowie das Potenzial. „Darüber hinaus ist auch entscheidend, wie nachhaltig sich die Gründungsidee und Unternehmung gestalten“, sagt Christiane Zieher. Auch das persönliche Engagement der Gründerinnen spiele eine wichtige Rolle. Beim IDEE-Förderpreis ausgezeichnet werden drei Unternehmerinnen, wobei der Hauptpreis mit 50.000,- Euro dotiert ist. Für den zweiten Platz werden 10.000,- Euro und für den dritten Platz 5.000,- Euro an Preisgeld verliehen.Teilnehmen können Interessierte bis zum 31. Juli 2023 online auf www.idee-kaffee.com/de-de/foerderpreis . Dort ist ein Bewerbungsbogen hinterlegt, der online ausgefüllt wird. Am Ende erhalten in der Regel fünf Bewerberinnen die Möglichkeit, ihre Unternehmung persönlich vor der Jury zu präsentieren. Dabei wird ein Platz für diese Finalrunde durch ein Publikumsvoting vergeben.