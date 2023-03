Fachkräftesicherung durch New Work

Odenwald einlädt. Ihr Titel: „Fachkräftesicherung im Handwerk durch Ansätze der New-Work-Bewegung – Informationen und Austausch für Betriebe“. Die Personalberaterin der Kammer, Emily Peters, stellt das Konzept vor und beantwortet die Fragen der Teilnehmenden. „Fachkräftesicherung funktioniert heute nur, indem Betriebe sich öffnen und Neues zulassen“, sagt die Expertin. „Mitarbeiterführung, -wertschätzung und -bindung sind dabei wichtige Instrumente, die zum Beispiel bei Mitarbeitergesprächen thematisiert werden können.“ Während der Veranstaltung sollen die Themen und Ansätze nähergebracht werden und ein Austausch unter den Interessierten entstehen. Neben der Handwerkskammer informiert auch die Agentur für Arbeit über aktuelle Angebote im Rahmen der Fachkräftesicherung.Eine erste Veranstaltung zum Thema gibt es am 22. März 2023, um 18 Uhr, bei der Kreishandwerkerschaft Mosbach, Nadlerstraße 2 in Mosbach. Ein weiterer Termin für eine zweite, inhaltsgleiche Veranstaltung ist auf den 27. April 2023, um 18 Uhr, in der Zentralgewerbeschule Buchen, Karl-Tschamber-Straße 1 in Buchen festgesetzt.Die Teilnehmerzahl für die kostenlosen Veranstaltungen ist begrenzt. Eine Anmeldung unter Nennung des Veranstaltungsorts und der Personenanzahl ist per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de erforderlich.