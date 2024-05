Exkursionen zur Woche des Wasserstoffs: Fundierte Informationen aus erster Hand

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist auf zwei Exkursionen hin, die anlässlich der Woche des Wasserstoffs auch Handwerksbetrieben einen Überblick und fundierte Informationen aus erster Hand geben. So steht am Samstag, 15. Juni 2024, von 10 bis 14 Uhr der Besuch einer Fachwerkstatt für H2-angetriebene Nutzfahrzeuge auf dem Programm. Darüber hinaus gibt es am Mittwoch, 19. Juni 2024, von 15 bis 17:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „emissionsfreie Transporter für Handwerksbetriebe“.„Das Pilotprojekt H2-Rivers leistet einen signifikanten Beitrag zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar“, sagt Thomas Vorst, Wirtschaftsberater zu Energie- und Umweltthemen bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Ziel ist es, eine nachhaltige regionale Wasserstoffwirtschaft für den flächendeckenden Einsatz von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Mobilitätssektor aufzubauen.“ Wasserstofftankstellen stünden in der Metropolregion Rhein-Neckar zur Verfügung und ermöglichten eine Versorgung im Mobilitätssektor.Der Werkstattbesuch am 15. Juni 2024 führt zu Russ Jesinger in Esslingen als einem der wenigen herstellerunabhängig zertifizierten Fachwerkstätten für wasserstoffangetriebene Nutzfahrzeuge und bietet Einblicke über Anforderungen und Sicherheitsaspekte zu Werkstatt und Qualifizierung live vor Ort.Die Exkursion am 19. Juni 2024 führt an die Technische Hochschule Ulm, wo der Leiter H2-ToGo, Professor Schlick, einen unabhängigen Überblick über bestehende Transporter-Technologien, bezogen auf die Anforderungen von Handwerkern, gibt.Anmeldeschluss für die beiden Veranstaltungen ist jeweils am 1. Juni 2024.Weitere Informationen bei Thomas Vorst, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-151, E-Mail: thomas.vorst@hwk-mannheim.de . Infos zur regionalen Wasserstoffwirtschaft auf www.h2rivers.de