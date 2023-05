Erfolg braucht Leidenschaft und Weitblick

Mannheimer Unternehmer Franz Bangert feiert 90. Geburtstag / Noch heute täglich im Betrieb

Man stelle sich vor, ein Berufsleben dauert 76 Jahre. Tag für Tag zur Arbeit gehen, Leistung bringen, erfolgreich sein. Unvorstellbar? Für Franz Bangert nicht. Er stellt es sich nicht nur vor, er tut es sogar. 76 Jahre sind vergangen, seit er bei der Firma Wilhelm Hessel in der Eichendorffstraße in Mannheim seine Lehre zum Elektromechaniker begann. Fast acht Jahrzehnte später geht er immer noch tagtäglich zur Arbeit. Und er hat Spaß daran. Am 14. Mai feiert der leidenschaftliche Mann aus dem Handwerk nun seinen 90. Geburtstag.



Es braucht schon eine gehörige Portion Lust und Freude am Beruf, wenn man sich so einbringt. Franz Bangert ist ein Mann des Handwerks, der diese Leidenschaft im Laufe seines Lebens auf vielfältige Weise gezeigt hat. Engagement war ihm immer wichtig. Nicht nur im Kontext seines eigenen Unternehmens, der Firma Franz Bangert in Mannheim. Sondern eben auch darüber hinaus. Ob Ehrenamt, Ausbildung oder Umweltthemen – der Jubilar sieht die Dinge nicht nur im Kleinen, sondern in ihrer Wirkung aufs Gesamte. Das prägt ihn als einen Menschen, für den Verantwortung zu übernehmen eine Selbstverständlichkeit ist.



Erfolge hat Franz Bangert damit viele gefeiert. Es gibt so einige Stationen in seiner beruflichen Laufbahn, über die sich zu berichten lohnt. Nicht nur, dass er mit erst 23 Jahren bereits die Abteilung Elektromaschinenbauer der Firma Ruf führte oder mit 24 Jahren erfolgreich seinen Meisterabschluss machte. Franz Bangert ging auch als Unternehmer konsequent seinen Weg. 1977 übernahm er die Firma Rudolf Gölz in Mannheim-Waldhof mit fünf Mitarbeitern und baute sie zu einem Elektromaschinenbaubetrieb aus, der in der Region Mannheim sämtliche Elektromotoren, Getriebe, Transformatoren und Generatoren repariert.



Heute arbeiten in der Firma Franz Bangert mehr als 30 Personen. Das Unternehmen ist Vertragspartner von Siemens im Bereich Elektromotoren und Getriebe sowie von KSB im Bereich Pumpen. Man repariert und wartet pro Jahr über 3.000 Antriebe in der Metropolregion. Irgendwie verwundert es bei dieser Erfolgsgeschichte dann doch nicht, dass der Seniorchef auch mit nunmehr 90 Jahren noch jeden Tag bei voller Arbeitszeit im Betrieb ist und mit seiner Erfahrung und Expertise Sohn Ulf Bangert zur Seite steht, der nach seinem Studium als Elektroingenieur ins Unternehmen kam und es heute als Geschäftsführer leitet.



Zum Erfolg gehört für Franz Bangert aber nicht nur das, was sein eigenes Unternehmen erreichte. Sich daneben für das Handwerk als solches zu engagieren, lag dem Jubilar genauso im Blut. 25 Jahre lang war er ehrenamtlich als Prüfungsausschussvorsitzender im Fachbereich Elektromechaniker, als Fachgruppenleiter im Elektromaschinenbereich und im Vorstand der Elektroinnung tätig. Auch der Vollversammlung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stand er 25 Jahre als Stellvertreter zur Verfügung.



Es gehört zu den schönen Geschichten des Lebens, dass Engagement und Einsatz auch Erfolge nach sich ziehen. Man sieht sie in der gelungenen Unternehmensgeschichte der Firma Franz Bangert ganz generell, aber auch im Detail. Beispielsweise darin, dass das Unternehmen 2021 als „klimaneutral“ zertifiziert wurde. Aber auch bei der Ausbildung. Sich hier zu engagieren, jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben und ihnen berufliche Perspektiven zu bieten, war Franz Bangert immer schon ein Anliegen. Und das blieb nicht unbemerkt. Im Jahr 2008 erhielt das Unternehmen von der Handwerkskammer die Auszeichnung für seine hervorragende Ausbildungsleistung. Fünf Jahre später folgte 2013 die Auszeichnung als Ausbildungsbetrieb mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Weit über 100 Lehrlinge haben ihre ersten beruflichen Schritte seit der Firmengründung 1977 in der Firma Franz Bangert gemacht.



Und so schließt sich der Kreis wieder mit dem Blick auf den beruflichen Anfang von Franz Bangert. 76 Jahre ist es her. Und müde scheint der Jubilar auch an seinem 90. Geburtstag nicht zu sein. Er wird wohl weiterhin tagtäglich zur Arbeit gehen. Nicht weil er es müsste. Sondern einfach, weil es ihn erfüllt und er es will.