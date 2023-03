Erfindersprechtag für innovative Handwerker

Für Tüftler, Erfinder und innovative Handwerker gibt es bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den regelmäßigen „Erfindersprechtag“, der in Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien aus der Region stattfindet. Der nächste Termin ist am 16. März 2023 zwischen 15:30 und 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim, B1, 1-2, angesetzt.Interessenten haben dabei die Gelegenheit, ihre Fragen rund um den Schutz und die Vermarktung von Erfindungen sowie über den Nutzen und die Risiken von Markennamen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster zu stellen. Für die kostenfreie, halbstündige Erstberatung wird Vertraulichkeit garantiert. Im Vorfeld ist eine verbindliche Terminvereinbarung erforderlich bei Carmen Eich-Romero, Telefon 0621 18002-153.Weitere Informationen zum Erfindersprechtag bei Thomas Hollritt, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18022-146 oder E-Mail: thomas.hollritt@hwk-mannheim.de