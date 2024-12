Erfinderberatung: Nicht nur tüfteln, sondern auch patentieren lassen und vermarkten

Januar 2025 März 2025 Mai 2025 Juli 2025 September 2025 November 2025

Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler und Bastler. „Bezogen auf die Patentanmeldungen pro Einwohner belegt es seit Jahren einen Spitzenplatz im bundesweiten Ländervergleich“, sagt Aaron Maier von der Technologieberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Und es ginge noch viel mehr: „Gerade Handwerkerinnen und Handwerker entwickeln vielfach pfiffige Ideen, um beispielsweise Verfahrensabläufe zu optimieren oder mögliche technische Probleme in ihrem Betrieb auszuräumen“, sagt der technische Berater der Kammer. Allerdings: Viele Erfindungen im Handwerk werden nicht zum Patent angemeldet oder die Erfinder scheitern bei der Umsetzung, Vermarktung und kommerziellen Nutzung ihrer Idee. Hierbei will die Erfinderberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald helfen. Sie findet in regelmäßigen Terminen bei der Kammer vor Ort statt und bietet in persönlichen Kurzgesprächen einen ersten Überblick.„Wir bieten mit der Erfinderberatung in Kooperation mit erfahrenen Patentanwälten eine besondere, kostenfreie Serviceleistung für unsere Betriebe“, sagt Aaron Maier. Die professionelle Beratung und Betreuung könne dabei unterstützen, Erfindungen und Entwicklungen unter Beachtung von gewerblichen Schutzrechten zügig und wirtschaftlich umzusetzen. Während des etwa halbstündigen, persönlichen Gesprächs werfen die Experten der Kammer einen Blick auf die Erfindung, beraten über Chancen, Nutzen und Risiken von gewerblichen Schutzrechten wie Patent, Gebrauchsmuster, Design oder Marke und schätzen die Vermarktungssituation der Innovation ein. Außerdem werden die Handwerkerinnen und Handwerker über Fördermöglichkeiten informiert.Der Erfindersprechtag findet alle zwei Monate, jeweils am dritten Donnerstag eines Monats, von 15:30 bis 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in B1, 1-2, in Mannheim statt. Die kostenfreie Beratung steht allen Mitgliedsbetrieben, Existenzgründern und freien Erfindern offen. Termine im Jahr 2025 sind:Vertraulichkeit ist garantiert, eine Anmeldung bei Carmen Eich-Romero, Telefon 0621 18002-153, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de zwingend erforderlich.