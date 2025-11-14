Elite im Handwerks-Nachwuchs: Fünf erste Landessieger kommen aus dem Kammerbezirk

Talente des Handwerks
Insgesamt setzten sich 81 Nachwuchstalente im Handwerk aus ganz Baden-Württemberg durch und wurden zur Elite in ihrem jeweiligen Gewerk. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk treten Jahr für Jahr rund 3.000 talentierte Junghandwerkerinnen und Junghandwerker in den 130 Berufen des Handwerks auf bis zu vier Wettbewerbsebenen gegeneinander an, wobei die Sieger jeweils eine Stufe höherklettern. Los geht es auf Innungs- und Kammerebene, weiter auf Landes-, dann auf Bundes- und schließlich auf internationaler Ebene. Dann werden aus der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“, wie die vollständige Bezeichnung lautet, die „EuroSkills“. Seit 1951 macht Europas größter Berufswettbewerb so die Spitzen-Nachwuchstalente des Handwerks sichtbar.
Landesausscheid in Mannheim
Die Wettbewerbsleistung wird je nach Beruf auf verschiedene Arten ermittelt: So ist dies anhand von Noten möglich, durch eine Arbeitsprobe, eine nochmalige Bewertung des Gesellenstücks oder die auf vorherigen Wettbewerbsebenen angefertigte Wettbewerbsarbeit. Insbesondere beim Erstellen von Arbeitsproben ergibt sich eine „echte“ Wettbewerbsatmosphäre, bei der die Handwerkerinnen und Handwerk buchstäblich gegeneinander antreten. So war in diesem Jahr auch die Bildungsakademie der Handwerkskammer in Mannheim zwei Tage lang der Austragungsort für die acht Kammersieger aus Baden-Württemberg, um den Landessieger im Maler- und Lackierer-Handwerk zu ermitteln. Dort hat es für den regionalen Vertreter zwar nicht ganz aufs oberste Treppchen gereicht, dafür aber für regionale Vertreter aus anderen Gewerken.
Die Besten des Kammerbezirks
Die fünf „Ersten Landessieger“ aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind:
- Mark Guttek, Automobilkaufmann, Sandhausen (Ausbildungsbetrieb: Auto Hofmann Walldorf)
- Henri Bollmann, Mechatroniker für Kältetechnik, Leimen (Ausbildungsbetrieb: biipolar GmbH & Co. KG, Heidelberg)
- Jakob Karl Scheminski, Orthopädietechnik-Mechaniker, Cremlingen (Ausbildungsbetrieb: Universitätsklinikum Heidelberg)
- Tim Stackmann, Straßenbauer, Wiesloch (Ausbildungsbetrieb: Junkert Udo Straßen-und Tiefbau GmbH, Nußloch)
- Lena Sponer, Fotografin, Sachsenheim (Ausbildungsbetrieb: Manfred Zentsch Fotografenbetrieb, Heidelberg)
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald würdigt alle ihre Kammersiegerinnen und Kammersieger bei einer Feierstunde am 17. November 2025 im Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum in Wiesloch.