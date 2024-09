Ein Lohn für gute Leistungen: Stipendium unterstützt auf dem weiteren Bildungsweg

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist auf die Möglichkeit der Begabtenförderung im Handwerk hin. Wer vor der Kammer oder zuständigen Stelle die Prüfung in seinem Ausbildungsberuf besonders erfolgreich, nämlich mindestens mit einer Endnote von 1,9, abgeschlossen hat, erfüllt die Bewerbungsvoraussetzung für das Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. „Ziel des Förderprogramms ist, junge Berufsabsolventinnen und -absolventen, die besondere Leistungen in Ausbildung und Beruf erbracht haben, mit diesem Stipendium finanziell zu unterstützen“, sagt ein Sprecher der Handwerkskammer in Mannheim. Bei einer erfolgreichen Bewerbung stehen den Absolventen über drei Jahre hinweg insgesamt 8.700 Euro zur Verfügung. „Dieses Geld dürfen sie für anspruchsvolle Weiterbildungen ausgeben“, heißt es aus der Kammer.Im Bereich des Handwerks gibt es hierbei zahlreiche Möglichkeiten, wobei die Weiterbildung zum Meister sicherlich der bekannteste Weg ist. Aber auch andere, spezialisierte Fortbildungen sind möglich. Die Handwerkskammer bietet über ihren Bildungsservice Unterstützung und eine Auswahl von Kursen an.Bewerbungen zur Aufnahme in das Förderprogramm sind direkt bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald per E-Mail an rosemarie.sauer@hwk-mannheim.de möglich. Weitere Informationen auch online auf www.weiterbildungsstipendium.de . Bewerbungsschluss ist Ende Oktober 2024.