Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 85-jährigen Bestehens des Betriebes

Hartmut Münch GmbH, Neckargemünd



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Monika Beyer Friseurmeisterin, Mannheim



In Würdigung des 40-jährigen Bestehens des Betriebes

Peter Wagner Tobias Wagner, Edingen-Neckarhausen



In Würdigung des 30-jährigen Bestehens des Betriebes

Heinrich Rodemers Tischlermeister, Neunkirchen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Bernhard Matyschok Malerbetrieb, Reilingen

