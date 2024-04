Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 125-jährigen Bestehens des Betriebes

Klaus Mayer Bäckermeister, Sinsheim



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes

Dieter Oswald Maler- und Lackierermeister, Mannheim



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes

Rainer Sauer Gold- und Silberschmiede, Mannheim



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Ludwig Walz GmbH Dachdeckerbetrieb, Schefflenz



In Würdigung des 45-jährigen Bestehens des Betriebes

Monika Harbarth-Würz Friseurmeisterin, Ladenburg



In Würdigung des 30-jährigen Bestehens des Betriebes

Diana Stegemann Friseurmeisterin, Sandhausen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Erik Metz GmbH Malerbetrieb, Edingen-Neckarhausen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Zimmerei Holzwurm GmbH, Buchen

