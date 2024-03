Reinhard Carle, Otto Carle GmbH & Co. KG, Mannheim

Sandra Franck, Karl Brenk GmbH & Co. KG, Mannheim

Muhamet Luma, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Tahir Sönmez, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: