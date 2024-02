In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre – Treue-Medaille in Gold

Georg Henrich, Sauer Fensterbau GmbH, Heidersbach



15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze

Tobias Müller, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze

Gernot Koch, Egon Föhner GmbH, Heidelberg

André Katze, Egon Föhner GmbH, Heidelberg

David Wolf, Egon Föhner GmbH, Heidelberg

