Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre – Treue-Medaille in Gold



Jürgen Bundschuh, Josef Kreis, Gas- u. Wasserinstallateurmeister, Walldürn



25 Jahre - Treue-Medaille in Silber



Sascha Leuzinger, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Beate Weisbrod, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze



Jeremy Rimmler, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Andreas Schuster, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze



Ralf Lochert, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Dejan Mitrovic, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Kevin Rimmler, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Sergius Siltschenko, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Lukas Wick, Egon Föhner GmbH, Heidelberg



Bastian Haller, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim



Fred Hollenbaugh, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim



Christian Waldmann, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim



Horst Schnäbele, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim