Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Anton Pawlica Werkzeugmacherbetrieb, Edingen-Neckarhausen



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes

Robert Döringer Stuckateurmeister e.K., Heidelberg



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Klaus Fechner Metallbauermeister, Schwetzingen