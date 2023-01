Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



10 und 15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze

Cornelia Braunstein, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Jahn-Peter Deutschmann, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Tuan Do Anh, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Markus Geißelmann, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Michael Herle, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Udo Hoch, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Roland Link, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Femi Mekaj, Blatz GmbH Steuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen

Marco Peterson, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Udo Pöthe, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Manuel Rahmanian, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Katharina Schneider, Orgelbau Vleugels GmbH, Hardheim Erhan Seker, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Jessica Weidinger, Orgelbau Vleugels GmbH, Hardheim

Birgit Werner, Orgelbau Vleugels GmbH, Hardheim



25 Jahre – Treue-Medaille in Silber

Isabell Keller, Blatz GmbH Steuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen



40 Jahre – Treue-Medaille - in Gold

Achim Makosch, Blatz GmbH Steuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen



50 Jahre – Treue-Medaille in Gold

Walter Stadler, Flietel GmbH & Co, Heidelberg