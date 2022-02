Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



25 Jahre - Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis

Roy Michel, Auto Engelhardt Dieter Engelhardt, Plankstadt



10 Jahre - Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis

Marcel Heckmann, Albert Altenbach Bauunternehmung GmbH und Cie, Heidelberg



Andreas Uebele, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen