Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre- Treue-Medaille in Gold – Neckar-Odenwald-Kreis



Norbert Seitz, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn



Tobias Trabold, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn



Jürgen Flachs, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis



Michael Berger, BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Mannheim



Rene Steinbach, Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Mannheim



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Heidelberg



Taner Kablan, Lang Holzbau GmbH, Heideberg



10 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Mannheim



Petra Rosche-Mühlfeld, WM BAU Mühlfeld GmbH, Mannheim



10 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis



Curt Lein, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg



Patrick Zimmermann, Peter Zifreund Metallbauermeister, Walldorf

