Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Neckar-Odenwald-Kreis

Norbert Seitz, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn

Tobias Trabold, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn

Jürgen Flachs, Ballweg + Büttner GmbH Industrie-Förderanlagen, Walldürn



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis

Christian Elsässer, Norbert Elsässer Parkettlegermeister, Rauenberg

Rexhe Mehmet Selili, Norbert Elsässer Parkettlegermeister, Rauenberg



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Mannheim

Andreas Stasch, Wilhelm Schmitt Malerei GmbH, Mannheim

Bianca Zipse, Wilhelm Schmitt Malerei GmbH, Mannheim



25 Jahre- Treue-Medaille in Silber – Neckar-Odenwald-Kreis

Anneliese Albert, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach

Patrick Herkel, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach

Anneliese Schupp, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach



15 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis

Daniel Elsässer, Norbert Elsässer Parkettlegermeister, Rauenberg

Maik Gottwald, Wiesendanger Bedachungen GmbH, Rauenberg

Peter Geiß, Wiesendanger Bedachungen GmbH, Rauenberg



10 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Neckar-Odenwald-Kreis

Markus Hiertz, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach

Ralf Kessler, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach

Ömer Carikcioglu, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach



10 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Heidelberg

Andreas Scheuermann, Albert Altenbach Bauunternehmung GmbH + Cie, Heidelberg



10 Jahre- Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis

Fabian Wiesendanger, Wiesendanger Bedachungen GmbH, Rauenberg

Erika Abend, Wiesendanger Bedachungen GmbH, Rauenberg

