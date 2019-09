Pressemitteilung BoxID: 765533 (Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald)

Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre – Treue-Medaille in Gold – Rhein-Neckar-Kreis



Armin Schreiner, Malergeschäft Grünewald Georg Inh. Arno Schwarzbauer, Weinheim



25 Jahre – Treue-Medaille in Silber – Mannheim



Sonja Weß, Weß GmbH & Co. KG Rolladen und Sonnenschutztechnik, Mannheim



Thomas Wiemer, Weß GmbH & Co. KG Rolladen und Sonnenschutztechnik, Mannheim



25 Jahre – Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis



Gundi Hain, Melissa Möller Friseur-Salon Pfeiffer, Hemsbach



10 Jahre – Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis



Marcel Sorge, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (