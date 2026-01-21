Kontakt
Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
  • Andrej Reis, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach
  • Florian Fischer, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Claudia Heering, Karl Brenk GmbH & Co. KG, Mannheim
  • Ralf Lochert, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
  • André Katze, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
  • Günter Krämer, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Maximilian Wagner, Jörg Heiz-mann GmbH, Osterburken
  • Viktor Kovacs, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach
  • Steven Rimmler, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
  • Ivica Kvesic, Elektro Schmich GmbH, Mannheim
  • Thomas Bahn, Elektro Schmich GmbH, Mannheim

