Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald
Treuemedaillen für Handwerker
40 Jahre – Treue-Medaille in Gold
Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
Markus Böhle, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Andreas Svoboda, Werner Filsinger Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH, Nußloch
10 und 15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
Markus Ewald, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
Markus Käsmann, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Xhavit Muqa, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen
Fabian Salopek, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Arsalan Tassafi, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach