Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:

In Würdigung des 100-jährigen Bestehens der Firma
  • Appel GmbH, Leimen
  • Elektro Scheuerer OHG, Heidelberg

