Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 80-jährigen Bestehens der Firma

Bierther GmbH, Heidelberg



In Würdigung des 65-jährigen Bestehens der Firma

Elektro-Technik Werner Münch GmbH, Ketsch



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens der Firma

Thomas Grimmer Bezirksschornsteinfegermeister, Ladenburg

