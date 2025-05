Alexander Klinke, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Uwe Walch, Elektro-Technik Werner Münch GmbH,, Ketsch

Georg Postulka, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Eduard Fink, Werner Filsinger Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH, Nußloch

Heinz Suzen, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg

Manuel Gimber-Angetter, Nico Englert Bäckerei, Elztal

Emmerich Becker, Nico Englert Bäckerei, Elztal

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: