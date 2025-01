Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre – Treue-Medaille in Gold

Thomas Bopp, Holzbau Hennrich GmbH, Billigheim

Peter Hambrecht, Bestattungshaus Heidelberg Kurz+Feuerstein GmbH, Heidelberg



25 Jahre – Treue-Medaille in Silber

Beate Christ, Sauer Fensterbau GmbH, Limbach

Tuan Do Anh, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Marco Peterson, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim



10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze

Marin Boncut, Wiesendanger Bedachungen GmbH, Rauenberg

Ute Dauth, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Patrick Häßler, Holzbau Hennrich GmbH, Billigheim

Oliver Kerber, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Dominik Schoder, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Sven Ober, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim

Katharina Walter, Bestattungshaus Heidelberg Kurz+Feuerstein GmbH, Heidelberg

