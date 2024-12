Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens des Betriebes

Bernd Glinz Maximilian Glinz, Sandhausen

Patrick Gumbel Malermeister, Mannheim

Frank Alfons May, Brühl



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens des Betriebes

Roland Wolf GmbH, Heidelberg



In Würdigung des 40-jährigen Bestehens des Betriebes

Walter Groß Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister, Mannheim

Fabian Brosius Friseurmeister, Edingen-Neckarhausen

Autowelt KFZ-Ruf + GmbH & Co. KG, Meckesheim



In Würdigung des 35-jährigen Bestehens des Betriebes

Lorenz Elektromotoren und CNC Fertigungstechnik GmbH, Sandhausen



In Würdigung des 30-jährigen Bestehens des Betriebes

Kai Ortlieb Buchbindermeister, Eppelheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Maler Punkt GmbH, Schwetzingen

