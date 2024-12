Volker Eckert Eckert, Bauteam GmbH, Hardheim

Bernd Kohler, Eckert Bauteam GmbH, Hardheim

Raphael Dehlem, Dektro Abel GmbH, Mannheim

Artur Mikolajczak, Dektro Abel GmbH, Mannheim

Erika Ritter, Anke Laible Friseurmeisterin, Mosbach

Mirko Saumweber, Eckert Bauteam GmbH, Hardheim

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: