Frank Bellgardt, Werner Filsinger Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH, Nußloch

Dieter Klingmann, Joachim Gutschek, Maler- u. Lackierermeister, Mannheim

Marc Scheuermann, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach

Harald Heck, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Sam Moe, Zimmerei Holzwurm GmbH, Buchen

Zenel Shabani, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: