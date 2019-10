Pressemitteilung BoxID: 773055 (Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald)

Ehrenvizepräsident Gerhard Höfler wird 80 Jahre alt

Ehrenamtlich engagiert in Handwerk und Gesellschaft

Am Freitag, 25. Oktober 2019, feiert der Ehrenvizepräsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Gerhard Höfler, seinen 80. Geburtstag. Höfler, der in Mannheim geboren wurde, absolvierte nach der Volksschule eine Lehre in seinem Wunschberuf als Kfz-Mechaniker bei der Firma Ernst Islinger in Mannheim. Nach einigen Jahren als Mitglied des Betriebsrates wurde er zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden seiner Firma gewählt.



Zeitgleich begann er sich ehrenamtlich im Handwerk zu engagieren, wurde Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses und des Gesellenausschusses, ein Ausschuss, der die Interessen der Gesellen vertritt. Nach dem plötzlichen Tod von Ernst Diehm 1988 wurde er von der Vollversammlung der Handwerkskammer zu dessen Nachfolger als Vizepräsident der Arbeitnehmerseite gewählt. In seiner Zeit als Vizepräsident, die bis 2009 reichte, war Höfler in Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung aktiv und brachte sich im Berufsbildungsausschuss der Kammer, aber auch zu Fragen der beruflichen Bildung auf Bundesebene beim Zentralverband ein.



Sein weiteres gesellschaftliches Engagement galt der Aufgabe als Schöffe am Landgericht Mannheim und als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Mannheim, wo er sich aus seinem betrieblichen Alltag einbrachte.



Für seine Verdienste ehrte ihn die Handwerkskammer Mannheim mit der Silbernen (1997) und der Goldenen Ehrennadel (2008) der Kammer. Mit seinem Ausscheiden wurde er zum Ehrenvizepräsident der Handwerkskammer ernannt, ein Titel, der zum ersten Mal in Deutschland vergeben wurde. Bereits 2001 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein umfangreiches Engagement in Handwerk und Gesellschaft.



Gerhard Höfler, der verheiratet ist, verbringt seinen Ruhestand in Mannheim, ist Fan der Adler und besitzt immer noch eine Jahreskarte für deren Spiele in der SAP-Arena. Als Pächter eines Schrebergartens freut er sich zudem auf die ausgleichende Arbeit im Garten.



Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ehrten der Präsident Klaus Hofmann, Ehrenpräsident Alois Jöst und Mitglieder des Vorstandes sowie Hauptgeschäftsführer Jens Brandt das Geburtstagskind und wünschten ihm weiterhin gute Gesundheit und frohe Schaffenskraft.

