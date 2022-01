Digitales Büro im Handwerk

Mit der Digitalisierung verändern sich Arbeitsprozesse und Kommunikation. Gleichzeitig bieten die neuen Technologien zusätzliche Chancen, auch für das Handwerk. In einem Online-Seminar der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald am 27. Januar 2022 erfahren Interessenten, welche Möglichkeiten sich mit einer gelungenen Digitalisierung für Ihr Unternehmen eröffnen. Dabei werden insbesondere Themen aus dem Rechnungswesen erörtert.Das Online-Seminar zeigt alle Grundlagen zur elektronischen Rechnung auf, verdeutlicht, welche Anforderungen von gesetzlicher Seite bestehen und wie elektronische Rechnungen im Hinblick auf die Prozessoptimierung digital verarbeitet werden können. Der Ablauf wird mit Praxisbeispielen anhand des elektronischen Rechnungsformats ZUGFeRD erläutert. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die digitale Verarbeitung von Rechnungen am Praxisbeispiel der Handwerkersoftware IN-FORM.Jochen Rüdel von der IN-Software GmbH stellt die Anwendung sowohl theoretisch als auch mit möglichen Praxislösungen vor. Darüber hinaus informiert Thomas Hollritt, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, über das unterstützende Angebot der Handwerkskammer für die Mitgliedsbetriebe.Das Seminar findet am Donnerstag, 27. Januar, von 10 bis 11:30 Uhr, online über Zoom statt. Den Zugangslink erhalten die Teilnehmer am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail.Anmeldungen sind über die Homepage der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald www.hwk-mannheim.de unter der Rubrik Betriebsführung/Veranstaltungskalender, per E-Mail an: gb2_anmeldung@hwk-mannheim.de oder per Telefon unter 0621/18002-153 möglich.Informationen erteilt Thomas Hollritt, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Tel: 0621/18002-146 oder E-Mail: hollritt@hwk-mannheim.de