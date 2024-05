Dienstag im Forum auf dem Maimarkt: Vortrag über das Sachverständigenwesen im Handwerk

Am letzten Maimarkt-Tag gibt es einen letzten Vortrag in der kostenfreien Veranstaltungsreihe im Forum in der Halle des Handwerks (Halle 5). Es geht um die Frage: „Wie werde ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Handwerks?“. Die Rechtsexperten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald informieren über die Bedeutung des Sachverständigenwesens und erläutern den Weg zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.



Das Amt geht mit einer hohen Verantwortung einher und erfordert die Bereitschaft der regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Da Sachverständige wichtige Partner für Richter sind, auf deren Einschätzung sie sich in der Urteilsfindung verlassen müssen, ist das Amt eine entscheidende Komponente der Gerichtsbarkeit. Vereidigt werden die Sachverständigen nach einer genauen Prüfung ihrer Eignung und ihres Wissens von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Dazu gehören überdurchschnittliche Fachkenntnisse, die Fähigkeit, Gutachten zu erstellen, und eine persönliche Eignung. Um diese Erfordernisse zu gewährleisten, ist eine entsprechende Vorbereitung vonnöten.



Der Vortrag findet am Dienstag, 7. Mai 2024, von 11:00 bis 11:30 Uhr im Forum in der Halle des Handwerks (Halle 5) auf dem Maimarkt statt.



Informationen rund ums Sachverständigenwesen im Handwerk erteilt der Geschäftsbereich Recht bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Kontakt über Telefon 0621 18002-109, E-Mail: natascha.schulz@hwk-mannheim.de.

