Die Ausbildung selbst in die Hand nehmen

Gerade erst hat für viele Azubis im Handwerk das Ausbildungsjahr begonnen. Mit der Lehrstellenbörse NOK bietet sich allen, die noch auf der Suche sind oder aber im nächsten Jahr ihrem Schulabschluss entgegensehen, schon die nächste Möglichkeit, sich über Praktika und Ausbildungsplätze zu informieren. Die Ausbildungsmesse findet am 30. September 2023 von 10 bis 14 Uhr in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz statt und wird gemeinsam von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, der IHK Rhein-Neckar, der Stadt Mosbach, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis veranstaltet.Aus dem Handwerk präsentieren sich zahlreiche Innungen, die mit Informationen und lebendigen Präsentationen einen Einblick in ihre Berufe geben. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist mit dem „Das isses!“-Mobil vor Ort und bringt die Mitmachaktionen aus dem Fahrzeug mit an die Stände in der Halle. Die Messe bietet Schülern und Eltern ein ideales Angebot, um sich beraten zu lassen, auszuprobieren und sich über verschiedene Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Dabei treffen die Besucher auf Aussteller aus dem Handwerk ebenso wie auf Aussteller aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Handwerkskammer und IHK informieren über offene Ausbildungsplätze für 2023 / 2024. Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler einen Bewerbungsunterlagencheck nutzen, um ihre Papiere optimal aufzustellen.Ansprechpartnerin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin Hannah Reichenecker, Telefon: 0621 18002-138, E-Mail: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de