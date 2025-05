Der Meisterbrief im Handwerk: Nicht nur Dokument, sondern ganze Lebenseinstellung

In einer stimmungsvollen Festveranstaltung im Hotel Prinz Carl in Buchen zeichnete die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Montag 20 Handwerksmeister für ihre jahrzehntelange Leistung im Beruf aus. Geehrt wurden Jubilare, die vor 50, 60 oder sogar 65 Jahren ihren Meisterbrief erhielten – mit dem goldenen, diamantenen oder eisernen Meisterbrief als besonderer Ehrenurkunde. Die Veranstaltung würdigte damit nicht nur außergewöhnliche persönliche Lebensleistungen, sondern stellte zugleich die bleibende gesellschaftliche Bedeutung des Meisters im Handwerk in den Mittelpunkt.



Mehr als ein Dokument



In seiner Festrede betonte der Präsident der Handwerkskammer, dass der Meisterbrief weit mehr sei als ein Dokument. Er stehe für Qualität, Verantwortung und Vertrauen – Werte, die Generationen geprägt hätten. Die Jubilare hätten nicht nur wirtschaftlichen Erfolg erzielt, sondern Werte gelebt und weitergegeben: an Lehrlinge, Mitarbeitende, Kunden und die Gesellschaft.



Reise durch Zeitgeschichte



Der Rückblick auf die Jahrzehnte der Meisterprüfungen zeigte eindrucksvoll die Verbindung von Zeitgeschichte und Handwerk: Vom Wiederaufbau der 1960er über die technischen Errungenschaften der 1970er bis hin zur digitalen Zeitenwende – das Handwerk habe sich gewandelt und doch seine Wurzeln bewahrt. „Das Handwerk lebt von Erfahrung, Intuition und dem goldenen Handgriff – etwas, das keine Maschine ersetzen kann“, so der Präsident.



Im Mittelpunkt der Feier standen die Altmeister selbst. Ihr Lebensweg als Unternehmer, Ausbilder und Gestalter wurde mit großer Anerkennung gewürdigt. In seiner Festrede fand Präsident Klaus Hofmann bewegende Worte: „Meisterschaft ist mehr als Technik – sie ist Charakter.“ Die Haltung und der Erfahrungsschatz von Handwerksmeistern sei heute wichtiger denn je.



Zeit zur Begegnung



Die Veranstaltung bot auch Raum für persönliche Begegnungen, den Austausch von Erinnerungen und Geschichten aus dem Handwerksalltag – Geschichten, die von harter Arbeit, von Innovation, aber auch von Zusammenhalt und regionaler Verwurzelung zeugen. Viele der Geehrten blicken auf Jahrzehnte erfolgreicher Betriebsführung zurück, auf Zeiten der Herausforderung und des Umbruchs, aber auch auf zahlreiche Ausbildungsjahrgänge, die sie als Mentoren begleitet haben.



Urkunden persönlich überreicht



Die Überreichung der goldenen, eisernen und diamantenen Meisterbriefe durch Präsident Klaus Hofmann und den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Jens Brandt, begleitet von persönlichen Worten zum Werdegang des jeweilig Geehrten, unterstrich noch einmal die Wertschätzung für das Geleistete. Stimmungsvoll umrahmt wurde der Festakt von der Band „pureAcoustic“, die passend zum Anlass den musikalischen Part übernahm.



Region: Mannheim – Buchen – Rhein-Neckar- Odenwald

