Den Nachwuchs immer im Blick: Auszeichnungen für ausgezeichnete Ausbildungsleistung

Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co.KG, Mosbach, Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Brenner GmbH, Mannheim, Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

BWS Rhein-Neckar-GmbH Maurer u. Betonbauerbetrieb, Heidelberg, Maurer- und Betonbauer-Handwerk

Confiserie Lorczyk KG, Mannheim, Konditor-Handwerk

Dirk Neidig, Plankstadt, Dachdecker-Handwerk

Elsässer GmbH & Co.KG Holzbauwerte, Mannheim, Zimmerer-Handwerk

Fischer Elektromotoren GmbH, Billigheim, Elektrotechniker-Handwerk und Feinwerkmechaniker-Handwerk

Fischer GmbH & Co.KG, Sinsheim, Elektrotechniker-Handwerk und Feinwerkmechaniker-Handwerk

Giese Metallbau GmbH, Brühl, Metallbauer-Handwerk

Heller GmbH, Mannheim, Dachdecker-Handwerk

Janssen Sanitär + Heizung e.K., Heidelberg, Installateur und Heizungsbauer-Handwerk

Pabst Metallbau GmbH, Bammental, Metallbauer-Handwerk

Pohlig GmbH, Heidelberg, Orthopädietechniker-Handwerk

Thorsten Badent, Heddesheim, Schornsteinfeger-Handwerk

Winterbauer GmbH Dachdeckerbetrieb, Heidelberg, Dachdecker-Handwerk

Mit der feierlichen Auszeichnung von 15 Handwerksbetrieben würdigte die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Dienstag deren herausragendes Engagement im Bereich der Ausbildung. „Traditionell haben Handwerksbetriebe schon immer eine große Verantwortung rund um das Thema Ausbildung übernommen und damit dem Nachwuchs auch mit Bezug zur Region oder im ländlichen Raum den Weg für eine erfolgreiche Zukunft geebnet“, sagte Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann.Die Geehrten, die Urkunde und Stele im Rahmen der Feierstunde für die Kammersiegerinnen und Kammersieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk erhielten, zeichneten sich insbesondere auch dadurch aus, dass sie nicht ausschließlich die Höchstqualifizierten an sich binden, sondern für alle Bildungsabschlüsse Türen öffnen. „Es geht uns also nicht darum, nur solche Betriebe zu ehren, die sich durch überdurchschnittlich gute Ausbildungsleistungen oder Ausbildungsquoten hervortun“, erläuterte Klaus Hofmann. „Mit der Auszeichnung würdigen wir insbesondere kontinuierliche Ausbildungsleistungen.“Gerade die Ausbildungsbetriebe, die auch Schwächeren eine Chance gäben oder Auszubildende mit schwierigen Voraussetzungen in ihren Reihen integrierten, leisteten Besonderes und seien ein Beleg dafür, dass Handwerk für jeden einen Platz böte. „Das macht den Einsatz des Handwerks in der Gesellschaft unverzichtbar“, lobte Klaus Hofmann. Es gehöre buchstäblich zur guten Tradition im Handwerk, dass Betriebe ihr Wissen und Können an die nächste Generation übergeben und dabei niemanden ausgrenzen. Selbst in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten engagieren sich die regionalen Betriebe weiter für die Ausbildung und böten weitaus mehr Ausbildungsplätze als Lehrlinge nachrücken.Darüber, wie wichtig ihr Engagement in der Nachwuchssicherung ist, sind sich auch die Betriebe bewusst. „Jedes Handwerk braucht dringend Nachwuchskräfte. Es ist unser aller Pflicht, den Bedarf, den es an unseren Leistungen gibt, zu decken und dafür zu sorgen, dass unser Handwerk stark bleibt“, sagt Schornsteinfegermeister Thorsten Badent, dessen Betrieb in Heddesheim kontinuierlich ausbildet. Auch Maximilian Fischer, Geschäftsführer von Fischer Elektromotoren in Billigheim, betont: „Durch eine gute Ausbildung sichern wir als Betrieb unsere Zukunft. Das größte Gut sind unsere Mitarbeiter. Es ist uns wichtig, junge Leute, die motiviert sind, zu begeistern.“ Bei der Pohlig GmbH in Heidelberg nimmt man sich deshalb viel Zeit für die Auszubildenden. „Für uns ist es selbstverständlich, den jungen Menschen zuzuhören und auf sie einzugehen“, sagt Mateusz Kühnle, Ausbilder beim Orthopädie-Technik-Unternehmen Pohlig in Heidelberg. Darüber hinaus komme es darauf an, dass die Stimmung in der gesamten Belegschaft gut sei: „Der Spirit muss stimmen“, pflichtet sein Kollege, Orthopädietechniker-Meister Samuel Wiedmann, bei: „Ausbildung ist bei uns ein Thema für das gesamte Team.“