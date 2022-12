Datenbank für Qualifizierungsbetriebeд

UBAconnect vermittelt zwischen ausländischen Fachkräften und Handwerksunternehmen

Im Handwerk fehlen Fachkräfte. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) sprach zuletzt von einer „Lücke“ von 75.452 Gesellen, die sich aus der Differenz zwischen offenen Stellen und arbeitslosen Handwerkern mit entsprechender Qualifikation im Jahr 2021 ergab. Auch 7.239 Meisterstellen konnten nicht besetzt werden. Nach Abhilfe wird auf vielerlei Wegen gesucht: Sei es im Bemühen um mehr Handwerksnachwuchs aus Schul- und Studienabgängern bis hin zu vielfältigen Qualifizierungsmöglichkeiten im Handwerk selbst. Einen kleinen Beitrag könnte auch „UBAconnect“ leisten. „Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in die sich Handwerksfirmen als Qualifizierungsbetrieb eintragen lassen können“, erklärt Lioba Kemper von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Durch ihren Eintrag erklären die Betriebe ihr Interesse daran, ausländische Fachkräfte im Rahmen einer Anpassungsqualifizierung befristet einzustellen. Hat die Handwerkskammer Kontakt zu einer ausländischen Fachkraft, die eine Qualifizierung braucht, kann sie in der Datenbank nach einem passenden Betrieb suchen und zwischen beiden vermitteln. „Viele ausländische Fachkräfte erhalten eine teilweise Anerkennung ihres Berufsabschlusses in Deutschland“, so Lioba Kemper. „Das heißt, sie müssen bestimmte Inhalte innerhalb eines zeitlichen Rahmens von 18 bis 24 Monaten nachqualifizieren.“ Nur so sei eine volle Anerkennung ihres Berufs und ein dauerhafter Aufenthalt in Deutschland möglich. Auch wenn eine Anmeldung bei UBAconnect keine Garantie für ein Matching sei, so bestehe durchaus auch für den Betrieb die Möglichkeit, durch das Programm eine neue Fachkraft für sich zu gewinnen. „Eine Win-win-Situation also“, so Lioba Kemper.