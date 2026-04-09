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Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Frau Marina Litterscheidt +49 621 18002104
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Das Potenzial voll entfalten: Stipendien fördern Auszubildende finanziell und ideell

Zahlreiche Begabtenförderungswerke beteiligt – Beitrag zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung – Auch für Handwerksnachwuchs attraktiv

(lifePR) (Mannheim, )
Wer Potenzial hat, soll gefördert werden. Schon in oder kurz vor der Ausbildung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist daher auf die Stipendien für Auszubildende bei den Begabtenförderungswerken hin. „Handwerksbetriebe können junge Menschen so zusätzlich unterstützen, indem sie ihre Talente ermutigen, sich für ein Stipendienprogramm zu bewerben“, sagt Rosemarie Sauer vom Geschäftsbereich Berufsbildung der Handwerkskammer in Mannheim. Wer Engagement, Leistungsbereitschaft und Entwicklungspotenzial bei seinem Azubi erkenne, gebe mit einem Hinweis auf die Stipendien einen Anstoß, sich weiterzuentwickeln und für seinen Einsatz belohnt zu werden.

Perspektiven für Talente
Mit dem neuen Förderangebot sprechen die Begabtenförderungswerke junge Menschen an, die sich durch besondere Motivation und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Ziel ist es, jungen Talenten frühzeitig Perspektiven zu eröffnen, sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und ihnen Räume zur Orientierung, zum Austausch und zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu geben. Die Stipendien für begabte Auszubildende wurden von der Bundesregierung gemeinsam mit zahlreichen Begabtenförderungswerken ins Leben gerufen und sollen die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung unterstreichen.

Finanzielle und ideelle Förderung
„Erstmals können sich Auszubildende um ein vom Bund gefördertes Stipendium bewerben, das sowohl finanzielle Unterstützung als auch gezielte Angebote zur Persönlichkeitsbildung beinhaltet“, sagt Rosemarie Sauer von der Handwerkskammer in Mannheim. Die Stipendien bestehen aus zwei Elementen. Auf der einen Seite steht die finanzielle Förderung, die sich aus einer monatlichen Bildungskostenpauschale in Höhe von 300,- Euro und – je nach Stipendium – bei Anspruch auch BAföG-Ersatzleistungen und Unterstützung von Auslandsaufenthalten zusammensetzt. Ergänzt wird dies auf der anderen Seite mit einem ideellen Förderprogramm, das durch die jeweiligen Begabtenförderungswerke individuell gestaltet wird.

Rund 1.000 Stipendien
Insgesamt werden im Rahmen der Pilotphase rund 1.000 Stipendien in drei Kohorten für die Aufnahmejahre 2024 bis 2026 vergeben. Jedes Begabtenförderungswerk legt dabei eigene Auswahlkriterien, Bewerbungsverfahren und Schwerpunkt fest und bringt seine weltanschaulichen, gesellschaftlichen, konfessionellen oder politischen Profile in die Gestaltung der Programme mit ein. Einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Angebote und weitere Informationen gibt es auf www.bmftr.bund.de/ausbildungsstipendien.

Ansprechpartnerin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Rosemarie Sauer, Telefon 0621 18002-131, E-Mail: rosemarie.sauer@hwk-mannheim.de.

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